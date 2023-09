Montolivo critica la Lazio: «Il silenzio stampa non paga»

Riccardo Montolivo, ex centrocampista e opinionista, ha commentato la scelta della Lazio di entrare in silenzio stampa

Intervenuto a DAZN nel post-partita di Juve-Lazio, Riccardo Montolivo ha commentato così la decisione dei biancocelesti di entrare in silenzio stampa:

«Il silenzio stampa non premia mai. L’arbitraggio non mi è piaciuto molto perché il metro è cambiato durante la partita, ma non penso che sia stata decisa dagli episodi arbitrali».