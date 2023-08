Riccardo Cucchi, noto giornalista di fede biancoceleste, ha analizzato sui social la sconfitta della Lazio di Sarri contro il Genoa

Sul proprio profilo Twitter, Riccardo Cucchi ha analizzato la sconfitta della Lazio contro il Genoa:

Buona reazione nel secondo tempo. Ma non sufficiente per riprendere la partita. Brutta partenza per la Lazio. Il Genoa capitalizza il gol di Retegui e poi difende con ordine e grinta