Riapertura stadi Serie A, i club spingono: obiettivo 50% per iniziare

La Lega Serie A e i club chiedono la riapertura totale degli stadi, ma il Governo potrebbe dare il via libera per cominciare al 50%

Nel corso della presentazione dei calendari 2021/2022, il presidente della Lega Paolo Dal Pino ha ribadito ulteriormente le intenzioni della Serie A di riaprire gli stadi senza limitazioni in vista della nuova stagione. I club spingono con forza, puntando anche al fatto di fare da traino per i vaccini. Per entrare nell’impianto ci vorrà il green pass e per questo la campagna vaccinale potrebbe subire una spinta importante.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la riapertura al 25% sarà il minimo per l’inizio del campionato ma la Lega Serie A si aspetta quantomeno di arrivare al 50% per la prima giornata. Le percentuali della capienza, comunque, si attesteranno intorno a quei numeri per la prima parte della stagione.