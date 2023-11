Retroscena Sarri: ecco come Mau ha reagito alle parole di Mourinho. E la replica...

Retroscena Sarri: ecco come Mau ha reagito alle parole di Mourinho in avvicinamento al derby della Capitale tra Lazio e Roma

Secondo Repubblica Roma Maurizio Sarri sarebbe rimasto sorpreso dall’attacco di Mourinho, per la replica ci sarà tempo. Al tecnico della Lazio sembra comunque evidente che la definizione di “amichevole” – utilizzata per Slavia-Roma – non rappresentasse una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno: semplicemente, il riferimento era all’oggettiva differenza tra la situazione di classifica della Roma in Europa League e quella della Lazio in Champions.