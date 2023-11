Retroscena Gila, quella scelta di Sarri lo ha deluso: ‘Ha subito il contraccolpo’

Retroscena Gila, il difensore è rimasto deluso dalla mancata titolarità in Bologna-Lazio: Sarri ha cambiato idea all’ultimo

Mario Gila non sta vivendo un momento felice nella Lazio tanto che una sua cessione a gennaio appare praticamente scontata.

Come riportato dal Corriere dello Sport, che riporta il retroscena, c’è stato un particolare episodio che ha abbattuto psicologicamente il ragazzo. Sarri aveva deciso di lanciarlo titolare nella sfida contro il Bologna (poi persa 0-1) per le non perfette condizioni di Romagnoli. All’ultimo però il tecnico ha cambiato idea. Una scelta che ha sorpreso in negativo il centrale spagnolo.