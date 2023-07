Retegui rivela: «Ho ricevuto diverse offerte ma il Genoa era la scelta migliore per me»

Retegui, il nuovo attaccante rossoblu seguito anche dalla Lazio rilascia le sue prime dichiarazioni dopo l’ufficialità del suo approdo

In occasione della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Genoa, Retegui rilascia le sue prime dichiarazioni parlando dei club interessati a lui, tra cui la Lazio

PAROLE – Essere qui per me è un sogno e un onore. Avevo altre offerte, ma venire a Genova era la decisione migliore sia per me che per la mia famiglia. Considerando poi che un mio bisnonno era genovese, il destino voleva che venissi qui