Repice su Immobile: «Se fossi nella Lazio non mi priverei di uno come lui, ecco perchè»

Repice, il giornalista analizza la situazione delicata di Immobile alla Lazio e rilascia a tal proposito queste dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato Francesco Repice, il quale esprime il suo parere sulla delicata situazione di Immobile alla Lazio. Le sue parole

IMMOBILE – Non mi priverei mai di Immobile. Se interpreta questa seconda parte di carriera come si deve, vallo a trovare uno come lui…