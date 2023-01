Repice: «Ieri sera è stata un esecuzione più che una partita»

Repice, il giornalista commenta la roboante vittoria della Lazio contro il Milan di Pioli di ieri sera ecco le sue parole

PAROLE – «E’ stata un’esecuzione più che una partita. La vera difficoltà di Milan è quella di non riuscire a creare un ciclo. Il nostro calcio non è più in grado di creare squadre che possano aprire un ciclo ed è preoccupante, soprattutto per queste tre che ci hanno mostrato come si fa. Mi rendo conto che evidentemente il livello si è parificato, non so se verso l’alto o il basso»