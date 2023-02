Renzi: «Il calcio italiano perde posizioni rispetto a quello inglese e non solo»

Il politico italiano, Matteo Renzi, ha parlato della situazione del calcio italiano confrontandolo con quello estero. Ecco cosa ha detto

Matteo Renzi ha parlato della situazione del calcio italiano nella sua Enews giornaliera. Di seguito le sue parole:

PAROLE– «Questo Governo ha tolto 890 milioni di euro dal bilancio dello Stato per darli alle società di Serie A nello stesso atto in cui faceva aumentare la benzina ma nessuno ha detto niente. Anche perché quasi tutti gli editori di questo Paese hanno una squadra di calcio e quindi nessuno fiata. Nel frattempo il calcio italiano perde posizioni rispetto a quello inglese e non solo a quello inglese e i migliori giocatori se ne vanno nei campionati dove gli stipendi si pagano grazie ai diritti televisivi e non grazie agli emendamenti del senatore Lotito. Ma quasi nessuno ha il coraggio di dirlo. Fortunatamente noi siamo quelli del quasi».