Rennes Lazio, informazioni per i tifosi biancocelesti in trasferta

Rennes Lazio, il comunicato della società biancoceleste con le informazioni per i tifosi in trasferta nella città francese.

Sul sito ufficiale della Lazio è stato pubblicato un comunicato con alcune informazioni per i tifosi in trasferta: «Si informano i tifosi della Lazio, presenti a Rennes, che la Polizia locale ha organizzato un meeting point presso piazza Mitterand. I tifosi saranno scortati sino allo stadio, che dista circa 20 minuti di camminata».

«L’appuntamento per i tifosi laziali è fissato per le ore 15:30. In ultimo, si informano i tifosi laziali, che nella città si terranno diverse manifestazioni di protesta contro Governo locale e si raccomanda la massima prudenza al fine di evitare potenziali incidenti».