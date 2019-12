Rennes Lazio, il programma della vigilia biancoceleste

Giovedì andrà in scena l’ultima gara della fase a giorni di Europa League. Scopriamo come la Lazio vivrà la vigilia della partita

Come riportano direttamente i canali ufficiali della Lazio, la giornata prima di Rennes Lazio inizierà con l’allenamento mattutino alle 11:00 nel Centro Sportivo di Formello, con i primi 15 minuti aperti ai media.

Alle 18:15, presso il Roazhon Park di Rennais, ci sarà invece la conferenza stampa di consuetudine del mister Inzaghi insieme ad un tesserato, per presentare la gara. Successivamente, giocatori e staff scenderanno sul terreno di gioco per il walk around. Sarà possibile seguire questi appuntamenti su Lazio Style Channel, 233 di Sky, e su Lazio Style Radio 89.3 FM.