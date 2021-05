Reina, momenti di relax in Spagna con Castillejo – FOTO

Pepe Reina è tornato in Spagna con la sua famiglia: momenti di relax per lui con il connazionale Samu Castillejo

Terminata la stagione con la maglia della Lazio, Pepe Reina è tornato in Spagna con sua moglie e i suoi figli, per godersi un po’ di riposo e di relax.

Ed ecco che in terra iberica l’estremo difensore ha incontrato il suo connazionale Samu Castillejo, attaccante del Milan. I due, come testimoniato su Instagram, sembrano pronti per far festa. «Momenti di flamenco. Iniziamo», queste le parole del portiere.