Reina scende in campo nella lotta contro il cancro – FOTO

Pepe Reina scende in campo nella lotta contro il cancro: ecco il messaggio del portiere della Lazio

Pepe Reina scende in campo nella lotta contro il cancro. Oggi, Giornata Mondiale contro il Cancro, il portiere della Lazio ha lanciato un messaggio sui propri canali social.

Una lucha de [email protected] En el #DíaMundialContraElCáncer, me uno a la causa. ¡Por la investigación y la prevención de esta lacra que tantas vidas se lleva! @ProyectoJuntos🎗️💪🏼 pic.twitter.com/CwZI0DdwRX — Pepe Reina (@PReina25) February 4, 2022

«Una lotta per tutti. Nella Giornata Mondiale contro il Cancro, mi unisco alla causa. Per l’indagine e la prevenzione di questo flagello che porta via tante vite!», ha scritto l’estremo difensore spagnolo.