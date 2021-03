Lazio, la forza di Reina: «Vincere era obbligatorio oggi» – FOTO

Anche il portiere della Lazio Pepe Reina ha mostrato tutta la sua gioia sui social per la vittoria di oggi contro il Crotone

Finalmente la Lazio torna alla vittoria dopo alcune sconfitte. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha battuto per 3-2 il Crotone allo Stadio Olimpico, nel match valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Anche Pepe Reina, decisivo con una gran parata su Rispoli, ha voluto mostrare tutta la sua gioia e la sua determinazione sui social per questo risultato.

«Vincere era obbligatorio oggi. Non molliamo!» ha scritto su Instagram il portiere spagnolo, dove ha postato alcune foto della partita. La rincorsa della Lazio riparte anche dal carisma di Pepe.