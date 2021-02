Reina sempre più certezza: avviati i contatti per il prolungamento

Reina certezza indiscussa della Lazio. La società vuole blindare il portiere: avviati i contatti per il prolungamento del contratto

Pepe Reina si è preso la Lazio e la società non ha intenzione di lasciarselo scappare. Lo spagnolo ha sovvertito in fretta le gerarchie di Inzaghi – complice anche la serie di sfortunati eventi che ha colpito Strakosha – diventando un titolare irrinunciabile. Abile coi piedi e leader indiscusso, dalla sua porta parte spesso l’offensiva: è lui il primo regista delle avanzate biancocelesti.

Come riporta Il Tempo, Reina è legato al club fino al 2022, ma la dirigenza avrebbe già stati avviato i contatti per trattenerlo un anno in più.