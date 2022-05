Reina può restare: lo spagnolo sarà il secondo portiere?

Reina alla fine potrebbe restare alla Lazio come secondo: tutto si lega a una clausola presente nel suo contratto

Nonostante una stagione tutt’altro che esaltante, Reina alla fine potrebbe restare alla Lazio come secondo. Come rivelato da Il Messaggero, tutto si lega a una clausola presente nel suo contratto.

Per lo spagnolo infatti sarebbe scatto il rinnovo automatico in caso di qualificazione in Europa, che è arrivata. Una soluzione che porterebbe a concentrarsi sul titolare, che è diventato la priorità dopo l’addio di Strakosha. Il preferito di Sarri sarebbe Carnesecchi, ma occhio alle alternative Vicario e Luis Maximiano.