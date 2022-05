Reina: «Ecco la mia mia formazione ideale. Leiva? Calciatore vero»

Per il Lazio Style 1900 Official Magazine, Pepe Reina ha stilato la Top 11 dei calciatori con cui ha giocato: c’è anche Leiva



Barcellona, Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern Monaco, Milan, Aston Villa, Lazio e Nazionale spagnola: Reina ha vestito tutte queste maglie, vincendo quasi tutti i trofei disponibili e giocando coi più forti di sempre. Pepe è anche tra i giocatori più presenti nella

storia delle coppe europee con 177 presenze tra Champions League, Europa League,

Coppa UEFA ed Intertoto.

Difficile, quindi, fargli scegliere la Top 11 dei compagni con cui ha diviso il campo e sempre con la stessa condizione: almeno un biancoceleste nella sua squadra ideale. «Leiva – confessa per il Lazio Style 1900 Official Magazine – per dieci anni a Liverpool, non li fanno in tanti. Parliamo di un calciatore vero, che ha lavorato duramente per conquistarsi un posto nei Reds e che dopo è diventato una leggenda. In più, è anche un mio amico (ride, ndr)».



MODULO IDEALE – «Scelgo il 3-5-2». Fare altri dieci nomi però «praticamente impossibile, ce ne sono davvero troppi. Però ci provo». In porta c’è Casillas; poi una difesa inarginabile: Sergio Ramos-Puyol-Koulibaly. Centrocampo a 5: Gerrard ed Iniesta esterni a tutta fascia, in mezzo, oltre Leiva, Xabi Alonso e Xavi. Per l’attacco è difficilissimo scegliere, ma decide di rinunciare a Immobile per la coppia Torres-Villa.



ALLENATORE – «Gattuso: tatticamente è molto preparato, ma per me la gestione umana viene prima di tutto, Rino mi ha subito colpito come persona. Come secondo nome invece dico Aragonés». E per chi è rimasto fuori: «Non me ne vogliano, gli chiedo scusa (ride, ndr). Mi è

dispiaciuto non inserire, in particolare, Carragher, Mascherano, Busquets, David Silva, Mertens, Lewandowski e soprattutto Immobile».



TOP 11 REINA (3-5-2): Casillas (Spagna); Sergio Ramos (Spagna), Puyol (Barcellona/Spagna),

Koulibaly (Napoli); Gerrard (Liverpool), Xavi (Barcellona/Spagna), Xabi Alonso (Liverpool/Bayern Monaco/Spagna), Leiva (Liverpool/Lazio), Iniesta (Spagna); Torres (Liverpool/Spagna), Villa (Spagna). All.: Gattuso (Milan).