Reina, UFFICIALE il trasferimento al Como! Le parole dell’ex portiere della Lazio

Pepe Reina, ex portiere della Lazio, è ufficialmente un nuovo calciatore del Como neopromosso in Serie A: le dichiarazioni

Pepe Reina è un nuovo giocatore del Como. A 41 anni l’ex Napoli, Milan e Lazio si rimette in gioco tra i pali dei lariani. Di seguito le parole dell’ex portiere biancoceleste.

PAROLE REINA – «Arrivo in un progetto bellissimo, una famiglia che continua a crescere e prova ogni anno ad alzare l’asticella. Torno in un campionato che conosco bene e che so essere molto competitivo, dal canto mio voglio dare il mio contributo per lo sviluppo di questo Club».

LE PAROLE DI FABREGAS