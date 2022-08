Reguilón Lazio, l’Atletico Madrid supera tutti: le ultime sull’affare

L’Atletico Madrid di Simeone piomba su Sergio Reguilón: le ultime sull’esterno che piace tanto alla Lazio di Sarri

L’Atletico Madrid di Simeone irrompe nella corsa a Sergio Reguilón, esterno del Tottenham fuori dal progetto di Conte. La Lazio, dopo una serie di contatti indiretti, non si era ancora mossa ufficialmente con gli Spurs. Paratici, già da un paio di giorni, era in attesa di una chiamata da Villa San Sebastiano, arrivata in serata. Sarri ha pressato Lotito: è pronto ad andare avanti con Marusic terzino sinistro, ma un mancino naturale gli farebbe comodo e ovviamente ha concesso gradimento pieno per Reguilón.

Ieri sera, appena rientrato a Roma da Cortina, il presidente sembrava aver sciolto i dubbi e cominciato a trattare ma si è inserito un club potente come l’Atletico Madrid, iscritto alla Champions. Reguilon è spagnolo e tornerebbe nella sua città (è nato a Madrid) pur entrando in concorrenza nel ruolo con Renan Lodi. Il Cholo lo vuole. Ieri si è parlato anche di un’offerta del Fulham, ma il pericolo vero è rappresentato dai Colchoneros. Già oggi, se Lotito non avrà raddrizzato la situazione in nottata, il Tottenham potrebbe annunciare la cessione all’Atletico Madrid. Lo riporta Il Corriere dello Sport.