Regalia: «Mi aspetto sempre tanto dalla Lazio. Per me può andare in Champions, ha buone carte per provarci». Le parole dell’ex dirigente capitolino

Carlo Regalia, ex dirigente della Lazio dell’impresa del -9, che domani fa novant’anni, intervistato dalla redazione de Il Cuoio, ha parlato della squadra di Sarri. Ecco le sue parole.

PAROLE– «Mi aspetto sempre tanto dalla Lazio. Per me ormai ha il potenziale delle squadre che giocano per vincere il campionato ».

LAZIO MILAN– «Per me può andare in Champions, ha buone carte per provarci”, sostiene Regalia. Ma cosa significa per lui la Lazio? “La seguo sempre, ci sono rimasto legato. Sono stati anni professionali bellissimi ».