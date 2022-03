Record Immobile, la Lazio lo esalta: «Un nome che entra nella storia»

La Lazio ha esaltato Ciro Immobile per il gol contro il Venezia che gli permesso di conquistare il record di gol in biancoceleste in Serie A

Il rigore segnato contro il Venezia, non solo ha permesso alla Lazio di vincere così da scavalcare in classifica Atalanta e Roma, ma è servito anche a Ciro Immobile per superare Piola nei gol segnati con la maglia biancoceleste in Serie A.

E la Lazio, su Instagram, ha voluto elogiare nuovamente il suo bomber: «Un gol decisivo. Un nome che entra, ancor di più, nella storia: 𝐂𝐈𝐑𝐎 𝐈𝐌𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐄».