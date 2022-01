Record Immobile: la doppietta alla Salernitana ne vale un altro. Ecco quale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la doppietta alla Salernitana Immobile ha stabilito un altro record: in goal in 26 stai diversi. Meglio di lui solo Quagliarella

Ciro Immobile non smette di stupire e di collezionare record su record. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, con la doppietta alla Salernitana il numero 17 biancoceleste ne ha stabilito un altro.

Dall’agosto 2012 al Ferraris al 15 gennaio 2022, ha segnato in 26 stadi diversi. Solo Fabio Quagliarella, tra gli attaccanti della Serie A in attività ha fatto meglio (28).