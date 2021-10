Record Immobile, Acerbi: «Sei nella storia Ciruzzo» – FOTO

Francesco Acerbi ha rinnovato i complimenti a Ciro Immobile dopo il record di goal raggiunto ieri con la rete all’Atalanta

Francesco Acerbi, leader della difesa della Lazio, ha rinnovato i complimenti ad Immobile tramite le proprio Instagram Stories. Il centrale aveva già speso bellissime parole nel post partita della gara di ieri contro l’Atalanta: «Mi congratulo con Ciro per il suo record ma deve fare tanti gol per noi. Ha voglia di fare altri gol, è un giocatore straordinario, un ragazzo umile, gli auguro di fare altri 150 gol con la Lazio e di portarci il più in alto possibile».

«Sei nella storia Ciruzzo», le bellissime parole del centrale nei confronti del bomber della Lazio.