Rebus Kamenovic, l’agente del difensore attende notizie da Tare: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Continua a tenere banco in casa Lazio il rebus legato a Kamenovic: l’agente continua ad aspettare notizie da Tare

Continua a tenere banco in casa Lazio la situazione legata a Kamenovic. Come ricorda Il Corriere dello Sport, il giocatore serbo era stato bloccato un anno fa, poi l’arrivo a luglio nella Capitale.

La società non lo ha messo sotto contratto, si è allenato in questi mesi con la promessa di essere ufficializzato a gennaio. Al momento tutto fermo. L’indice di liquidità bloccava ogni operazione, poi con la cessione di Vavro al Copenaghen si è aperta una possibilità.

Il club temporeggia, vorrebbe prendere Casale. E per il terzino ex Cukaricki il futuro è di nuovo una incognita. Sarri non sarebbe convinto dell’affare. L’agente Kezman è a Roma, ci rimarrà finché non si chiuderà la vicenda. A Formello cercano una soluzione. Il mercato chiude lunedì, di tempo ne è rimasto poco.