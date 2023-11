Rebrov: «L’Italia è piena di giocatori forti, chi mi prenderei? Nessuno mi tengo i miei»

Rebrov, il ct ucraino alla vigilia della delicata gara con l’Italia ha parlato in conferenza stampa: le sue parole

Alla vigilia della delicata partita con l’Italia, il ct ucraino Rebrov ha rilasciato queste parole soffermandosi sui calciatori azzurri

PAROLE – L’Italia è una squadra che può fare una partita sia difensiva che offensiva, poi hanno grande intensità e un paio di buoni marcatori. Entro domani diremo ai nostri ragazzi tutto ciò che c’è da fare, proveremo a fare la miglior partita possibile

Stiamo vivendo un momento difficile e vogliamo regalare delle emozioni positive alla nostra gente, vogliamo supportarli sapendo che le partite della nazionale possono aiutare i nostri ragazzi, i nostri soldati. Non abbiamo bisogno di motivazioni extra per una partita del genere

Ho grande rispetto verso la nazionale italiana, ci sono ottimi giocatori, ma non ho bisogno di nessuno di loro. Certamente la nazionale italiana è un’ottima squadra, sono giocatori forti, ma mi tengo i miei. E’ un match molto importante, in questo partita dobbiamo giocare molto concentrati come abbiamo sempre fatto durante il percorso che ci ha portato fin qui