Domenica 19 marzo scendono in campo le biancocelesti contro il Ravenna Women: ecco dove vedere il match

Archiviata la vittoria contro il Genoa, è già tempo di scendere in campo per la Lazio Women. Il prossimo impegno per le ragazze di Catuni sarà la sfida contro il Ravenna Women in programma il 19 marzo alle 14:30.

Partita che sarà visibile sulla piattaforma di Eleven Sports.