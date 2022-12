Raul Moro, offerta dalla Spagna per il giovane attaccante: i dettagli

Raul Moro in questi mesi si è messo in mostra con la maglia della Ternana, ma il suo futuro potrebbe essere in Spagna

Infatti, stando a quanto riportato da ElGolDigital, su di lui sarebbe piombato l’Almeria, che avrebbe già presentato un’offerta. Va ricordato che il giocatore è ancora di proprietà della Lazio, con la quale ha un contratto fino al 2025.