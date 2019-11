Raul Moro, talentuoso giocatore della Lazio Primavera, anche oggi è uscito per un problema

Raul Moro continua a destare preoccupazioni in casa Lazio. Il talentuoso giocatore spagnolo è uno dei migliori a disposizione di mister Menichini ma, anche nel match di oggi contro il Torino come contro la Roma lo scorso weekend, è dovuto uscire anzitempo per un problema che attanaglia l’ex Barcellona propria dal derby.