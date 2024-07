Raul Moro Lazio, il saluto del giocatore sui social: «Famiglia laziale…» -FOTO. Ecco il messaggio del giovane ai tifosi

Per Raul Moro si conclude ufficialmente l’esperienza alla Lazio. Lo spagnolo è stato riscattato dal Valladolid, e via Instagram, ha voluto salutare i tifosi biancocelesti, ringraziandoli per l’affetto di questi anni. Questo il messaggio del giocatore: “Famiglia laziale, è arrivato il momento di salutarsi. Prima di tutto, voglio ringraziarvi per la fiducia che mi avete dato e per tutto quello che mi avete insegnato in questi anni in cui ho difeso questa maglia. È stata un’esperienza che mi ha fatto crescere come giocatore, ma anche a livello personale, quindi voglio ringraziare tutti voi che avete fatto parte di questa tappa della mia vita. Grazie ai miei compagni di squadra, allo staff tecnico e a tutti i collaboratori del club che hanno lavorato con me in questo periodo. Non voglio però dimenticare voi, i tifosi, per il vostro sostegno e la vostra energia ogni partita. Mi sento molto fortunato per aver potuto indossare questi colori e godermi questo grande club”.