Raul Moro, carica sui social: «Primo allenamento» – FOTO

Raul Moro è tra i protagonisti del ritiro di Auronzo di Cadore. Lo spagnolo sembra davvero molto carico e motivato

Viste anche le numerose assenze, Raul Moro è tra i protagonisti del ritiro di Auronzo di Cadore. Dopo le delusioni in Primavera, con la retrocessione in Primavera 2, l’attaccante appare carico, motivato e desideroso di mettersi in mostra.

«Primo allenamento», questa la didascalia scritta dallo spagnolo per accompagnare alcuni scatti che lo vedono impegnato in queste prime sedute sotto le Tre Cime di Lavaredo.