Rao ricorda Diaconale: «Uomo di grande intelligenza e professionalità»

Durante la presentazione del nuovo progetto della Lazio «YOUTH SECTOR», ROberto Rao ha ricordato Arturo Diaconale

Il nuovo responsabile della comunicazione della Lazio, Roberto Rao, ha introdotto la presentazione del progetto «YOUTH SECTOR» col ricordo di Diaconale, recentemente scomparso:

«Ringrazio per l’incarico di grande prestigio e responsabilità ricevuto. Il primo pensiero va ad Arturo Diaconale che ci ha lasciato dopo una lunga e sofferta malattia, che non gli ha impedito di restare comunque vicino alla società fino all’ultimo. Conservo il ricordo di un uomo intelligente, professionista competente e collega coerente con le sue idee. Con De Martino ci siamo messi subito fianco a fianco nei rispettivi ruoli per valorizzare ancor di più l’immagine di questa società».