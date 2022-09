Ranocchia lascia il Monza: ufficiale la risoluzione consensuale

Rescissione Ranocchia, è UFFICIALE la separazione tra il difensore e il club brianzolo: il comunicato del Monza

Andrea Ranocchia lascia il Monza. Dopo l’infortunio al perone è ufficiale la risoluzione consensuale del contratto con il club brianzolo.

IL COMUNICATO – AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. AC Monza ringrazia Ranocchia per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro.