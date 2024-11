Ranking Uefa, la Lazio scende in classifica: decisivo il pareggio all’Olimpico

Ranking Uefa aggiornato dopo le tre giornate di coppe europee. I biancocelesti, dopo aver guadagnato posizioni, scendono in classifica

Il pareggio ottenuto dalla Lazio allo Stadio Olimpico ha influenzato anche la posizione nel Ranking Uefa. Prima del match con il Ludogorets i capitolini erano al 26° posto con 58 punti, adesso sono scalati al 27° con 59 punti.

I biancocelesti sono stati superati dall’Eintracht Francoforte, altra capolista dell’Europa League, vincente in Danimarca per 1-2. Dal 23° posto dell’Ajax al 30° posto del Siviglia, ci sono ben 8 squadre in appena 3 punti, grande bagarre in quella zona del Ranking.