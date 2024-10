Ranking Uefa, il dato aggiornato: ecco la posizione della Lazio

Ranking Uefa, sale la posizione dell’Italia. Di seguito tutti i dettagli

Con i risultati degli impegni di Champions League (vittorie Inter e Milan, pareggio Atalanta, sconfitte Juventus e Bologna), Europa League (vittorie Lazio e Roma) e Conference (vittoria Fiorentina), l’Italia fa un bel passo in avanti nella classifica nazionale andando ad occupare il terzo posto con 7,500 punti.

Davanti si trovano solo il Portogallo (8,571) e Inghilterra (8,200). I primi due posti garantiscono una squadra in più in Champions per la prossima stagione.