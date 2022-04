Ranieri: «Non vado in pensione. Cerco un club ambizioso»

Ranieri: «Non ci penso a fermarmi, voglio un club ambizioso». Le parole dell’ex tecnico di Roma e Samp sul suo futuro

Claudio Ranieri non ne vuole sapere di lasciare il calcio. Dopo l’ultimo esonero dalla panchina del Watford il tecnico è già pronto per una nuova esperienza in panchina.

Queste le sue parole: «Mi manca il calcio, è la mia vita. Non vedo l’ora di essere chiamato per un bel progetto, in un club ambizioso. Voglio tornare al lavoro, non ci penso a fermarmi. Mi annoia stare a casa, non essere in giro per il mondo ad allenare. Non ho mai contato le squadre che ho allenato. Anzi, a dire il vero secondo me sono poche e ho ancora molta strada da fare».