Rampulla: «La Juve deve vincere la Coppa Italia. E Felipe Anderson sarebbe un ottimo acquisto». Le parole dell’ex portiere

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Michelangelo Rampulla ha parlato degli obiettivi della Juventus e dell’esterno della Lazio Felipe Anderson. Queste le sue parole:

PAROLE – «Se la Juventus dovesse vincere la Coppa Italia e arrivare in Champions League sarebbe importante ma ciò per la società bianconera è il minimo. La Juve deve tornare a dominare le partite, deve tornare a convincere. Per me la Juve come rosa non è così forte per poter imporre un ritmo alla partita, ha una rosa per poter ambire alla Champions ma non di più.

Per me i portieri italiani sono i migliori, mi piacerebbe Carnesecchi come prossimo portiere della Juve. Lui ha qualità veramente importanti, lo seguo da tempo. Deve crescere in personalità ma è un portiere veramente forte. Altri acquisti? Felipe Anderson sarebbe un ottimo acquisto, anche Ferguson del Bologna».