Rambaudi su Immobile: «Ha bisogno di ritrovare entusiasmo. Divorzio con la Lazio? Ecco cosa penso». Le parole dell’ex giocatore

Roberto Rambaudi commenta il momento di Ciro Immobile alla Lazio. L’ex calciatore intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di un possibile addio a fine stagione del capitano. Di seguito la sua analisi.

PAROLE– «Ciro ha bisogno di ritrovare entusiasmo, oltre alla leggerezza di muoversi in campo e alla fiducia anche dell’ambiente. Divorzio con la Lazio? Le cose che cambiano nella vita, è andato via pure Beppe Signori… Non credo che parta, ma è anche vero che il calcio molto spesso è misterioso. Simeone? Può far bene alla Lazio, Tudor l’ha già avuto. Affidabile sul piano tattico, sa fare la prima punta e tenere da solo il reparto ».