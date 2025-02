Rambaudi: «Con Pellegrini è sicuramente successo qualcosa. La sua esclusione non può essere solo una scelta tecnica»

Le parole di Rambaudi sulla situazione riguardante Pellegrini. Ecco cosa ha detto

La Lazio si prepara a sfidare il Monza. Sul match e non solo ecco le parole di Rambaudi ai microfoni di Radiosei.

PAROLE- «Con Pellegrini è sicuramente successo qualcosa, anche se non sappiamo cosa. La sua esclusione non può essere solo una scelta tecnica, perché a livello numerico non ci sono abbastanza terzini e nell’emergenza lo avresti tenuto in lista »

SFIDA COL MONZA- «A livello mentale non è facile affrontare il Monza, perché può capitare che pensi di trovare un avversario rassegnato e invece potrebbero esserci delle sorprese. È una gara importante, in cui la Lazio ha solo da perdere »