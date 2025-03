Rambaudi: «La Lazio non deve pensare alla finale». E sulla Champions...

Condividi via email

Roberto Rambaudi ha rilasciato delle dichiarazioni a poche ore dal fischio di inizio della gara di Europa League tra Viktoria Plzen e Lazio

L’ex giocatore della Lazio, Roberto Rambaudi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove ha analizzato il momento dei biancocelesti e la sfida odierna contro il Viktoria Plzen.

IL COMMENTO – «La Lazio deve avere l’obiettivo di non pensare alla finale ma di stupire. Questa è una squadra a cui nessuno dava fiducia e sta crescendo, ha trovato consapevolezza e autostima. Il tecnico è stato bravo a dargli dei concetti chiari. Non si deve pensare alla finale, la finale è quella di stasera. Con i giusti valori la Lazio sta costruendo, ma ci vuole un percorso bene fatto. Il primo obiettivo è il ritorno in Champions».