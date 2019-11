Rambaudi: «Mercato di gennaio? Sarà una noia mortale»

Rambaudi, le parole dell’ex biancoceleste in merito alla prossima sessione di mercato invernale di gennaio

L’ex giocatore della Lazio Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei parlando soprattutto del mercato invernale.

«Il mercato di gennaio? Sarà una noia mortale, nessun nome importante si muove in inverno. La Lazio non farà eccezione, non mi aspetto novità significative. Bisogna fare un’eccezione, cambiare la regola rispetto al passato. Questa rosa non ha bisogno di alcuni giocatori di livello medio, ma di un grande nome. Basta comprare tanto per comprare, serve il pezzo da 90 che ti fa la differenza, davvero. In difesa ad esempio, che senso ha continuare a comprare tanti giocatori se ti manca quello che veramente sposta? E’ questo il cambio di mentalità che serve, meno giocatori, ma di qualità superiore».

