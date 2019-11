Roberto Rambaudi ha parlato di Mario Balotelli attualmente al Brescia e altro

Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare di Mario Balotelli e molto altro. ecco ciò che ha detto.

PARLA RAMBAUDI – «Per Balotelli e quanto è accaduto con il tecnico Grosso non ho più parole, non saprei cosa altro aggiungere rispetto a quello che ho già detto. Credo sia stato un giocatore sopravvalutato, aveva gli strumenti per fare meglio ma non è stato supportato dalla testa. Sento dire che è un campione, ma mi sono sempre chiesto in quale fondamentale possa eccellere. Al massimo ha fatto al massimo 10 gol all’anno, tranne nel Nizza che non ritengo una squadra importante in un campionato significativo. Il Brescia prima del suo rientro andava benissimo, poi se rompi certi equilibri i risultati sono negativi».