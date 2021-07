Raggi: «Vogliamo due nuovi stadi a Roma. Lotito al lavoro per il Flaminio»

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha parlato sulle colonne del Corriere dello Sport dei progetti per gli stadi di Lazio e Roma

Quello dello stadio di proprietà per i club è ormai un discorso che sta prendendo sempre più piede nell’ambiente della Capitale. Degli impianti per Lazio e Roma, infatti, ha voluto parlare nuovamente anche la sindaca Virginia Raggi, intervistata dal Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni sul lavoro del club biancoceleste.

SUGLI STADI DI LAZIO E ROMA – «La Roma avrà uno stadio di proprietà? Non solo loro, ma anche la Lazio. Questo è l’obiettivo, più che una promessa per il bene della città. L’ottimismo stavolta è motivato anche se non sarebbe serio fissare i tempi per l’apertura dei cantieri: è troppo presto per indicare una roadmap».

SUL FLAMINIO – «Lotito è molto interessato. So che in queste settimane sta effettuando sopralluoghi e ultimando le sue valutazioni. Quanto a noi, abbiamo varato uno studio per ristrutturare il Flaminio. Ma ci sono dei vincoli da rispettare, la struttura è molto pregiata ma è particolare. Vedremo se sarà possibile adattarla alle esigenze di uno stadio moderno. Per il Flaminio, comunque, mi sono state chieste informazioni solo dalla Lazio».

SU SARRI E MOURINHO – «Con loro sarà un Derby spettacolare. Ne approfitto per mandare un in bocca al lupo a entrambe le squadre per la nuova stagione. Se due allenatori così bravi hanno scelto la Roma e la Lazio è un’ottima notizia per la città. Due pezzi da novanta possono attrarre l’interesse di potenziali investitori sul territorio».