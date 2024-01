Rafa Silva Lazio, il Benfica fissa il prezzo per l’esterno: Lotito ci pensa. La situazione legata all’esterno portoghese

Finito nei radar del calciomercato Lazio, Rafa Silva è uno dei nomi più desiderati da Maurizio Sarri per il prossimo mercato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno andrà in scadenza a giugno, ma il Benfica difficilmente se ne vorrà privare in questi ultimi giorni di mercato. Si parla di 8 milioni per farlo partire subito, in alternativa le aquile non avrebbero problemi a farlo partire a 0, facendogli scadere il contratto.