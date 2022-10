Radu sui social: «Felice di festeggiare con la mia seconda famiglia»

Stefan Radu ha pubblicato un messaggio sui social per ringraziare tutti per gli auguri ricevuti: ecco il post del Boss

Stefan Radu ha scritto un bel messaggio sul suo profilo Instagram per ringraziare tutti per gli auguri ricevuti oggi. Il Boss ha postato una foto della squadra riunita a cena in hotel alla vigilia del match contro l’Atalanta.

POST – «Grazie a tutti per i messaggi ricevuti. Sono felice di festeggiare il mio compleanno, con la mia seconda FAMIGLIA.#laprimasquadradellacapitale GRAZIE🤍💙🦅».