Radu si avvicina al rientro: controlli in Paideia per il difensore – FOTO

Stefan Radu si avvicina al rientro: il difensore della Lazio si è recato questa mattina in Paideia per i controlli di routine

Buone notizie per la Lazio e per Maurizio Sarri. Stefan Radu, ormai assente da circa due settimane, si è recato questa mattina alla clinica Paideia per dei controlli di routine propedeutici al suo ritorno in gruppo. L’esperto difensore mette dunque nel mirino la gara contro la Fiorentina del prossimo 5 febbraio.