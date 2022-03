Radu, il rinnovo ora è a un passo. E sul rientro...

Rinnovo e rientro sempre più vicini: il futuro di Stefan Radu si decide ora in queste due semplici mosse. I dettagli

Stefan Radu è uno dei giocatori su cui, nell’ultimo periodo, si sono maggiormente accesi i riflettori. C’è grande attenzione sulle sue condizioni, con la fascite plantare che continua a tormentarlo. I prossimi giorni in quel di Formello dovrebbero aiutare a stabilire una data per il rientro.

Ma la novità più importante, come sottolineato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, è che il rinnovo con la Lazio ora sembra essere a un passo. Il difensore dovrebbe firmare per un altro anno, tagliando così il traguardo delle 15 stagioni con l’aquila sul petto. Insomma, un amore che non vuole finire.