Radu punta il record di Negro: obiettivo 376 presenze

Il difensore biancoceleste scende in campo con la maglia della Lazio per la 13esima stagione

Si sono riabbracciati per non lasciarsi più la Lazio e Stefan Radu. In estate l’addio sembrava cosa fatta e invece, come nelle migliori storie, c’è stato il lieto fine. Stefan Radu è tornato titolare nella sua Lazio e non ha intenzione di fermarsi ora. Il romeno infatti punta al record stabilito da Paolo Negro che vanta 376 presenze. Radu infatti con la presenza nel derby ha segnato quota 350 (280 in campionato) sempre con l’aquila sul petto. Il secondo posto di questa speciale classifica è occupato da Pino Wilson con 394 presenze e il primo con il quasi irraggiungibile Favalli con 401.