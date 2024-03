Radu Lazio, ritorno già in programma: la decisione del club

Radu Lazio, ritorno già in programma per l’ex difensore e capitano biancoceleste: ecco la decisione del club

Come spiega Il Messaggero, la Lazio ha già in programma il ritorno di Stefan Radu, che dopo una vita in biancoceleste sui campi da calcio è pronto ora ad aiutare la squadra anche in altre vesti.

Il quotidiano svela come sia stato lo stesso ex capitano a distaccarsi per un’annata dall’ambiente, volenteroso com’era di prendersi un anno sabbatico per ricaricare le batterie. Ma il club ha già in programma di riprenderlo in estate.