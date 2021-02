Radu alle prese con un’ernia inguinale: ora rischia l’operazione

Nuovo possibile stop per Stefan Radu. Il difensore biancoceleste rischia ora l’operazione a causa di un’ernia

A San Siro, poco prima del match contro l’Inter, si è fermato Stefan Radu. Un dolore che, in seguito ai controlli medici, è stato attribuito ad un’ernia inguinale. Il difensore ora rischia l’operazione, come spiega il Corriere dello Sport.

Nelle prossime settimane lo staff medico proverà a gestirlo, ma qualora non dovesse farcela, sarebbe necessario intervenire chirurgicamente. Inzaghi spera di averlo per il match contro il Bayern Monaco in programma il 23 febbraio.