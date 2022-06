Radu diventa presidente: è il numero uno del Lazio Club Romania

La difensore biancoceleste Radu è stato eletto nuovo presidente Lazio Club Romania

Riconoscimento importante in patria per Stefan Radu, recordman di presenze con la maglia biancoceleste. Rientrato in patria, a Bucarest, per le vacanze il difensore è stato accolto dai tifoso rumeni della Lazio che nel 2017 hanno fondato il Lazio Club Romania e lo hanno eletto nuovo presidente dell’associazione.

«È un orgoglio essere presidente onorario del club della Lazio in Romania. È un onore per me essere nominato in questo incarico, soprattutto se penso alla passione che ho per i colori della Lazio e che dimostro in ogni partita» ha dichiarato Radu ai microfoni di Fanatik.